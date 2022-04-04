Зеленський: чим довше Росія затягуватиме зустрічі, «тим гірше буде і для неї, і для цієї війни»

Чим довше Росія затягуватиме процес зустрічей з українськими представниками, «тим гірше буде і для неї, і для цієї війни», заявив на брифінгу під час поїздки до звільненої від російських військ Бучі, що на Київщині, президент України Володимир Зеленський.

«Була зустріч у міністрів закордонних справ (України та Росії – ред.). Там щось у них не склалося. Воно і зрозуміло, чому. Я вам скажу: чим довше Російська Федерація буде затягувати процес зустрічей, тим гірше і для них, і в принципі для цієї ситуації, для цієї війни», – наголосив президент України.

За його словами, кожного дня Збройні сили України, які звільняють українські міста від російської окупації, бачать там «людей у бочках, задушених, просто замучених».

Зокрема, президент України зазначив, що під час окупації Бучі російські війська поводились з місцевими жителями «гірше, ніж з тваринами».

«Дуже складно розмовляти, дуже складно, коли ти бачиш те, що вони тут накоїли... Тому, якщо їм є чим думати, їм треба думати швидше», – підсумував Зеленський.

Звільнене від російських військ місто Буча, що на Київщині, президент України відвідав 4 березня. Там він оглянув дорогу зі знищеною російською військовою технікою, а також поспілкувався з місцевими жителями і журналістами.

3 квітня президент України заявив, що «на нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили».

Він також наголосив, що ухвалив рішення створити «спеціальний механізм правосуддя» для розслідування воєнних злочинів на окупованих територіях. Він передбачає спільну роботу українських та міжнародних фахівців, слідчих прокурорів і суддів.

Зеленський припустив, що докази схожих злочинів будуть знайдені і в інших окупованих регіонах після їх звільнення.

Росія заперечує відповідальність своїх військ за загибель мирних жителів у Бучі і заявила, що Україна влаштувала «постановку» для західних засобів інформації.

2 квітня голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив, що проєкти угод готові для обговорення президентами України і Росії, зустріч може відбутися в Туреччині.

Російські ЗМІ 1 квітня повідомили з посиланням на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що російська сторона готує свою реакцію на пропозиції України, а подальші контакти «опрацьовуються».