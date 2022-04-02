Арахамія: проєкти угод готові для обговорення президентами України і Росії, зустріч може відбутися в Туреччині

Голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив про готовність з українського боку до обговорення президентами України і Росії проєктів угод, які цього тижня попередньо обговорили переговорні групи у Стамбулі.

«Російська Федерація за всіма позиціями дала офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму. Кулеба сказав, що офіційного підтвердження немає письмово, але в усному вигляді станом на вчора в режимі відеоконференції почули, що російська сторона не заперечує проти таких позицій і ми далі рухаємося з юридичної точки зору більше», – сказав Арахамія в ефірі телемарафону.

Арахамія зауважив, що російська сторона назвала драфти документів «достатньо напрацьованими для того, щоб проводити безпосередньо консультації між двома лідерами країн».

Давид Арахамія зазначив: «У нас завдання підготувати фінальну стадію не самого документа, а тих питань, яких ми торкалися, та готувати майбутню зустріч президентів».

Він також повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефонував учора президентам України та РФ і не виключив, «що вже найближчим часом вони готові організувати зустріч».

«Ще не відома ні дата, ні місце, але з високою вірогідністю можна казати, що це буде у Стамбулі чи Анкарі, тобто в Туреччині», – сказав Арахамія.

Ніяких свіжих коментарів про можливу зустріч Зеленського і Путіна з російського боку наразі немає.

Російські ЗМІ 1 квітня повідомили з посиланням на міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, що російська сторона готує свою реакцію на пропозиції України, а подальші контакти «опрацьовуються».