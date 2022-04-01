Ердоган планує в розмові з Путіним порушити питання Криму – Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним має намір підняти питання анексованого Криму. Про це Ердоган повідомив журналістам 1 квітня, повідомляє агентство Reuters.

Так, Ердоган має намір сказати Путіну, що йому та президентові України Володимиру Зеленському необхідно вжити кроків для вирішення проблем, пов’язаних із Донбасом та Кримом.

Крім того, Ердоган ще раз запропонує Путіну прийняти у Туреччині лідерів Росії та України для мирних переговорів, до яких, за його словами, Зеленський «тепло поставився» після їхньої розмови в четвер.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його країна була б вдячна Туреччині за допомогу в організації зустрічі лідерів Росії та України.

Ердоган планує провести в п’ятницю 1 квітня телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. За даними джерел турецького агентства Anadolu, бесіда запланована на 16:00 за Києвом.

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Українська та російська сторони 1 квітня почали черговий раунд переговорів у відеоформаті, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Українська і російська делегації 29 березня в Стамбулі проводили переговори щодо війни РФ проти України. Україна, серед іншого, на цих переговорах запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.