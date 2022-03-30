У МЗС відповіли на слова Лаврова про «остаточне рішення» питань Криму й Донбасу

Міністр закордонних справ Росії «помилково розуміє» переговорний процес, вважають в українському МЗС. Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

«Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація якраз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети», – зазначив прессекретар МЗС.

Читайте також: Для Києва результатом переговорів буде новий безпековий каркас – Подоляк

Раніше 30 березня Лавров заявив про те, що українська делегація на переговорах нібито підтвердила позаблоковий статус України та розуміння того, що «питання Криму й Донбасу остаточно вирішені».

При цьому представники української влади неодноразово заявляли, що не допускають на переговорах компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Під час «Стамбульського раунду» переговорів 29 березня українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України: вона схожа на 5 статтю НАТО і вибудувана так, щоб «не повторилась помилка Будапештського меморандуму», заявив голова делегації Давид Арахамія.