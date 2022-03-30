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Радник голови ОП пояснив роль російського олігарха Абрамовича на переговорах із Росією

На думку Михайла Подоляка, Роман Абрамович (на фото) «вкрай ефективно» відпрацював посередництво між делегаціями

Російський олігарх Роман Абрамович виступає «посередником» між делегаціями Росії та України на переговорах – про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу 30 березня.

Таким чином він відповів на питання про роль олігарха в переговорному процесі.

«Що стосується пана Абрамовича, безумовно, в медійному просторі давно відомо, що він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він частково модерує процес із точки зору, аби не було якогось там непорозуміння «на вході». Тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу», – заявив Подоляк.

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Він висловив думку, що Абрамович «вкрай ефективно» відпрацював посередництво між делегаціями.

Крім того, представник делегації знову заперечив повідомлення про отруєння учасників переговорів, зокрема, й Абрамовича.

«Що стосується отруєння – то я не зовсім розумію. Це більше, на мій погляд, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, створювати такий містичний ореол між переговорним процесом, заважати делегаціям концентруватися на суті, а не на формі», – вважає радник голови ОП.

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Видання Wall Street Journal та проєкти Bellingcat та The Insider заявили напередодні, що на переговорах української та російської делегацій щодо війни РФ проти України в ніч з 3-го на 4 березня у Білорусі троє учасників мали симптоми отруєння хімічною речовиною.

За даними журналістів, отруєння відбулося після переговорів – вночі троє членів української делегації, які були в одному помешканні, включно з Романом Абрамовичем і українським депутатом Рустемом Умеровим, відчули симптоми нездужання – печіння очей і шкіри.

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