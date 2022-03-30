Радник голови ОП пояснив роль російського олігарха Абрамовича на переговорах із Росією

Російський олігарх Роман Абрамович виступає «посередником» між делегаціями Росії та України на переговорах – про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу 30 березня.

Таким чином він відповів на питання про роль олігарха в переговорному процесі.

«Що стосується пана Абрамовича, безумовно, в медійному просторі давно відомо, що він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він частково модерує процес із точки зору, аби не було якогось там непорозуміння «на вході». Тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу», – заявив Подоляк.

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Він висловив думку, що Абрамович «вкрай ефективно» відпрацював посередництво між делегаціями.

Крім того, представник делегації знову заперечив повідомлення про отруєння учасників переговорів, зокрема, й Абрамовича.

«Що стосується отруєння – то я не зовсім розумію. Це більше, на мій погляд, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, створювати такий містичний ореол між переговорним процесом, заважати делегаціям концентруватися на суті, а не на формі», – вважає радник голови ОП.

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Видання Wall Street Journal та проєкти Bellingcat та The Insider заявили напередодні, що на переговорах української та російської делегацій щодо війни РФ проти України в ніч з 3-го на 4 березня у Білорусі троє учасників мали симптоми отруєння хімічною речовиною.

За даними журналістів, отруєння відбулося після переговорів – вночі троє членів української делегації, які були в одному помешканні, включно з Романом Абрамовичем і українським депутатом Рустемом Умеровим, відчули симптоми нездужання – печіння очей і шкіри.