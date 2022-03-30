Арахамія каже, що зберіг «договір про капітуляцію» України, який на переговори принесла російська сторона

Російська делегація принесла на перші переговори з Україною документ про «капітуляцію», якої очікувала від Києва, заявив голова української делегації та фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію – він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу», – сказав він.

За словами Арахамії, переговорна позиція «безпосередньо корелює» з ситуацією на фронті.

«У нас і у росіян були початкові запитні позиції. Повірте мені, що представники країн-гарантів, коли бачать з чого ми починали і де знаходимося через три тижні переговорів, то вони дуже оптимістичні. Кажуть, що виконана велика робота, ми круті. І це заслуга не стільки нас, як переговірників, за нас цю роботу роблять Збройні Сили», – розповів представник Києва на перемовинах.

Арахамія підтвердив, що на переговорах йдеться передусім про повернення військ на позиції станом на 23 лютого – до того, як це станеться, українська сторона жодних договорів не підписуватиме.

Українська та російська делегації провели черговий раунд переговорів у Стамбулі 29 березня. Російська делегація повідомила про зменшення спроб просунутися на київському та чернігівському напрямках, натомість Україна начебто готова розглянути варіант нейтралітету. Після цього, втім, російські війська протягом ночі обстрілювали Чернігівщину.