Кремль відмовляється обговорювати з Україною статус Криму – Пєсков

Кремль вважає окупований Крим частиною Росії і не обговорюватиме його статус із Україною, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа.

Таким чином у Кремлі прокоментували пропозицію української сторони на переговорах у Стамбулі.

За словами Пєскова, російська конституція забороняє «обговорювати долю територій Російської Федерації».

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Українська делегація 29 березня на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо анексованого Криму протягом наступних 15 років.

Зокрема, за цим договором сторони зобов’язалися б на час перемовин «використовувати військові чи збройні сили для вирішення питання Криму».