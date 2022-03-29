Росія використовує кримчан як «гарматне м’ясо», в полон до ЗСУ потрапляють громадяни України з Криму – Томак

Росія залучає жителів окупованого Криму до повномасштабної агресії проти України, заявила керівниця Служби забезпечення діяльності «Кримської платформи» у Представництві президента України в Автономній республіці Крим Марія Томак. Про це вона сказала на брифінгу 29 березня.

За словами Томак, українська сторона намагається моніторити інформацію про поховання в Криму та про військовополонених із півострова.

Вона констатувала, що наразі громадяни України, незаконно призвані до російської армії в Криму, «використовуються у цій війні як жива сила, як гарматне м’ясо проти власного народу, проти власної країни».

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«Станом на зараз це щонайменше 18 поховань, які ми відстежили на території Криму, саме кримчан. І щонайменше серед полонених, яких захопило українське військо – це 15 полонених, які походять з Криму, і в переважній більшості своїй є громадянами України. Тобто тими людьми, які жили в Криму до початку окупації», – повідомила правозахисниця.

Вона додала, що залучення громадян України з окупованих територій до бойових дій є воєнним злочином.

«Але, якщо ці люди беруть участь у війні, а тим більше причетні до воєнних злочинів – а ми розуміємо, який зараз масштаб воєнних злочинів – то на них чекає притягнення до відповідальності», – водночас зауважила вона.

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Томак вказала на те, що протягом останніх трьох років Генеральна асамблея ООН ухвалювала резолюції про мілітаризацію Росією Криму. За її словами, цей процес відбувався як у публічному просторі за рахунок пропаганди, так і в школах, де створювалися підрозділи російської «Юнармії».

«По суті, Крим використовується як повноцінний плацдарм для наступу Російської Федерації на територію України. І це відбувається з 24 лютого. В тому числі перший удар по країні здійснювався з Криму», – заявила представниця «Кримської платформи».

Вона також звернула увагу на те, що після початку повномасштабної агресії законно перетнути лінію розмежування з півостровом для громадян України стало неможливо.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».