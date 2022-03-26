У Бердянську знищено БДК «Саратов», Снігурівка в окупації, ракети з Криму

Мінус один великий десантний корабель Чорноморського флоту – успішна операція ЗСУ у Бердянську, ще два кораблі «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ» – отримали пошкодження. Російські військові в оточенні під Миколаєвом і кажуть, що їхали на парад, а тут гірше ніж у Чечні. Під Миколаєвом у полон потрапив полковник 58-ї армії Олександр Кошель. Армію РФ зупинили, але вже 6 днів Снігурівка на Миколаївщині у повній окупації, зв'язку з жителями немає. Південь України дедалі частіше обстрілюють ракетами із Криму. План Россі на Херсонщині провалився - вони не можуть підкорити місцеве населення. Російські військові викрадають мирних жителів та обмінюють на військовополонених. А також вони заходять до магазинів і за гривні купують алкоголь, цигарки та шприци. З'явилася інформація, що у квітні можуть почати діяти рублі у Херсонській області. І нібито для цього на Пермській друкарській фабриці почали друкувати фальшиві рублі.