Омбудсмен на стала коментувати слова Зеленського про звільнення полонених військових з острова Зміїний

Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка зараз перебуває в Брюсселі, не підтвердила і не спростувала інформацію, озвучену президентом Володимиром Зеленським в інтерв’ю російським ЗМІ про обмін українських моряків, захоплених на острові Зміїний.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода про обставини, як це трапилося, й про кількість звільнених військових, омбудсмен відповіла так.

«Ми фіксуємо всі ці кейси й передаємо до Об’єднаного центру полонених і пошуку зниклих безвісти, який при СБУ. Перемовини проводяться, вони дуже важкі, але їх проводять спеціально визначені представники влади. Будь-яку іншу інформацію я не можу розповсюджувати», – сказала Денісова.

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Вона також повідомила, що тримає зв’язок із родинами, чиї близькі перебувають у полоні російських військ. Зокрема – з родичами українських бійців, захоплених на острові Зміїний на початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський дав 27 березня інтерв’ю кільком російським медіа, в тому числі «Новой газете». В тому числі він заявив, що частина моряків та прикордонників, які захищали острів Зміїний від російських військових, загинула, частина потрапила полон і була звільнена в ході обміну.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

Державна прикордонна служба повідомила 26 лютого про ймовірність того, що всі захисники Зміїного вижили.