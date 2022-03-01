На Сумщині відбувся обмін полоненими – голова ОДА

Голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обмін полоненими у Краснопіллі.

«Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п’ятьох людей із тероборони на одного російського офіцера військової поліції», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Живицький додав, що «зелений коридор» був організований наказом президента України Володимира Зеленського.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5710. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.