Верещук повідомила про перший повноцінний обмін полоненими з РФ у форматі 10х10

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у четвер, що відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими – Україна повернула 10 військовослужбовців в обмін на 10 військових РФ.

«Сьогодні, за наказом президента Зеленського, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців», – повідлмила Верещук у фейсбуці.

Крім того, вона повідомила про обмін цивільними.

«Сьогодні відправили до РФ 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний», – додала Верещук.

За її словами, за умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернутий Україні і відправлений до порту в Туреччині.

В ефірі інформаційного телемарафону Верещук зазначила, що звільнені з полону українців будуть вдома вже «сьогодні-завтра».

«Зараз вони вже повертаються у безпечне місце, до своїх рідних. 19 наших моряків і 10 військовослужбовців вже сьогодні-завтра будуть вдома. Але залишилося дуже багато людей, у тому числі і з острова Зміїний...», – сказала Верещук.

Напередодні в інтерв’ю Суспільному мовленню Верещук казала, що українська влада сподівається «найближчим часом» обміняти українських військових, взятих у полон на острові Зміїний на російських моряків. Українські військові раніше захопили 11 російських моряків, яких Київ готовий віддати в обмін на захисників Зміїного, вказувала Верещук.