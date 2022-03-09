Росіяни примусово переправляють захоплене судно «Сапфір» до окупованого Севастополя – ВМС

Цивільне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Сапфір», яке раніше захопили російські військові, зараз примусово передислоковують до окупованого Криму, заявили 9 березня у Військово-морських сил Збройних сил.

«Захоплене флотом Російської Федерації цивільне рятувальне судно МПРС «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію, наразі примусово передислоковується до порту тимчасово окупованого міста Севастополя», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що з екіпажем були священники Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їхні помічники, які також потрапили в полон.

Читайте також: Російські війська завдали удару по морському порту «Ольвія» – Мінінфраструктури

«Захоплення цивільного судна – не комбатанта, що не здійснювало жодного військового завдання, є воєнним злочином та порушенням правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація є міжнародним злочинцем та спонсором тероризму. Вона повинна бути виключена цивілізованими країнами світу з усіх міжнародних організацій у тому числі міжнародної морської організації», – заявили у ВМС.

Також командування закликає заборонити захід до портів суднам під російським прапором та озвучило вимогу до Росії негайно звільнити захоплених українських громадян.

Російські військові кораблі захопили українське рятувальне судно «Сапфір» 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний.