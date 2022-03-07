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Російські війська завдали удару по морському порту «Ольвія» – Мінінфраструктури

Акваторія порту «Ольвія» розташована в річці Дніпро (фото ілюстраційне)

По морському порту «Ольвія» в Миколаєві завдали удару російські військові, постраждалих немає, повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

«Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії «QTerminals Olvia». Нагадаємо, що з початку повномасштабної фази війни проти України, Росія також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден», – йдеться в повідомленні.

2 березня в суховантаж Banglar Samriddhi під прапором Бангладеш, який стояв у порту Ольвія в Миколаєві, поцілили російською ракетою. Російські війська вбили громадянина Бангладеш на борту Banglar Samriddhi.

3 березня російський літак поцілив ракетою в патрульний катер «Слов’янськ», він затонув.

Також були захоплені два торгівельних та одне пошуково-рятувальне українське судно «Сапфір».

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