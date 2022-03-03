Російські війська вбили громадянина Бангладеш на борту Banglar Samriddhi в порту Миколаєва – ДПСУ

Внаслідок атаки російських військ на судно Banglar Samriddhi напередодні загинув громадянин Бангладеш, повідомляє Державна прикордонна служба України 3 березня.

«Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні Banglar Samriddhi, що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж HELT (під прапором Панами – ред.). При цьому судно «HELT» росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних засобів, адже українці в цивільні об’єкти не стріляють», – йдеться в заяві.

За даними прикордонників, кораблі військово-морського флоту Росії заявляли про заборону стоянки на зовнішньому рейді українських чорноморських портів від Дунаю до Скадовська. При цьому вони вживають застарілі назви на кшталт «Іллічівськ» (після декомунізації – Чорноморськ), «Южний» (Південний), а «Залізний Порт замість тихого курортного містечка вимальовується індустріальним монстром зі своїм рейдом».

Також російські військові погрожують цивільним суднам, називаючи їх «терористичною загрозою», і намагаються підібратися ближче до українського узбережжя.

«За тиждень війни пірати Чорного моря захопили в заручники чотири судна, одне з яких, танкер «Афіна» (Україна) під погрозами застосування зброї змусили вийти з територіальних вод Румунії – країни NATO. Час від часу росіяни під час спроб обстріляти південні регіони України розстрілюють цивільні судна. З початку війни вони влучили в чотири іноземних судна (є вбиті і поранені)», – заявляє служба.

Також, за даними ДПСУ, у прилеглій зоні України досі горить танкер MILLENNIUM SPIRIT із дизельним паливом, у який поцілила російська ракета. Військово-морський флот Росії не дозволяє загасити пожежу та запобігти розливу пального.

«Держприкордонслужба України в межах компетенції фіксує факти порушень міжнародного морського права, рішення за якими мають прийняти міжнародні суди. Зараз прикордонники разом з іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжують боронити Україну, захищати її кордони та незалежність», – додають у відомстві.

Напередодні в суховантаж Banglar Samriddhi під прапором Бангладеш, який стояв у порту Ольвія в Миколаєві, поцілили російською ракетою.

З початку вторгнення до України російські військові влучили щонайменше у чотири цивільні судна. Також були захоплені два торгівельних та одне пошуково-рятувальне українське судно «Сапфір».