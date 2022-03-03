Прикордонники та військові вийшли до державного кордону на Сумщині – Данілов

Прикордонники 5-го прикордонного загону разом із підрозділами Збройних Сил вийшли на лінію державного кордону України в Сумській області, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 3 березня.

«На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині», – заявив він на своїй фейсбук-сторінці.

Також секретар РНБО згадав про звернення 39 країн до Міжнародного кримінального суду щодо російського вторгнення в Україну.

«Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу «Україна проти Росії» буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд, і Бабін Яр, зазнавший удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка», – констатував Данілов.

Вранці 3 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст України.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», яківін перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».