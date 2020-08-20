Україна передала в концесію порт «Ольвія». Катарська компанія планує інвестувати 17,3 млрд грн

Україна передала в концесію порт «Ольвія» в Миколаєві, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару – Хамад вартістю понад 7 млрд доларів, інвестує у розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій», – написав Криклій у фейсбуці.

За його словами, це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після «Криворіжсталі» та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.

Серед головних умов договору: