Україна передала в концесію порт «Ольвія». Катарська компанія планує інвестувати 17,3 млрд грн

Україна передала в концесію порт «Ольвія» в Миколаєві, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару – Хамад вартістю понад 7 млрд доларів, інвестує у розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій», – написав Криклій у фейсбуці.
За його словами, це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після «Криворіжсталі» та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.
Серед головних умов договору:
- щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. За словами Криклія, це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік;
- концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік;
- близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва;
- планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства – зернового терміналу або універсального перевантажувального комплексу;
- впродовж 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень заробітної плати.
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