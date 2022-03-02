Російська ракета поцілила в цивільне судно в акваторії порту Миколаєва

У суховантаж Banglar Samriddhi під прапором Бангладеш поцілили російською ракетою. Про це повідомила філія Адміністрації морських портів України у порті Ольвія в Миколаєві.

О 17:25 ракета вцілила в надбудову судна, там почалася пожежа. Для порятунку екіпажу було направлено два буксира. За попередніми даними, постраждалих немає.

Судно зайшло в акваторію порту ще 23 лютого та стояло в очікуванні навантаження, без можливості виходу через прибережні попередження військово-морських сил Росії.

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Акваторія порту Ольвія розташована в річці Дніпро. Якірна стоянка, де знаходилось суховантажне судно, приблизно у 30 кілометрах від виходу в Чорне море.

З початку вторгнення до України російські військові влучили щонайменше у чотири цивільні судна. Також були захоплені два торгівельних та одне пошуково-рятувальне українське судно «Сапфір».