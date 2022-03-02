До 30 бойових літаків порушили авіапростір України за добу, переважно з боку Білорусі – Генштаб

За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері 2 березня.

«Повітряними силами ЗС України здійснюється відбиття нападів із повітря. Від початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також заявили, що російська армія деморалізована та продовжує нести втрати в особовому складі й військовій техніці.

«Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ... Моральний дух окупаційного війська вкрай низький», – наголошує українське військове керівництво.

У Генштабі ЗСУ також зазначають, що російська армія продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та вдається до мародерства і вбивств місцевого населення (зокрема, і дітей).

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. 2 березня в Міноборони РФ вперше назвали дані щодо втрат своєї армії в Україні: 498 загиблих і 1597 поранених.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.