МВС: прикордонники евакуювали іноземців-моряків із 4 суден, які були під загрозою обстрілу РФ

Прикордонники Одеського загону евакуювали майже 40 членів екіпажів чотирьох іноземних суден, які перебували в порту «Південний» і були під загрозою обстрілу кораблями РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Серед евакуйованих – громадяни Греції, Філіппін і Румунії. Наразі частина іноземців перебуває в консульствах, а майже 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України та слідують додому», – йдеться в повідомленні.

З 24 лютого, коли російські війська здійснили масштабне вторгнення в Україну, флот РФ вже обстріляв три цивільні судна і захопив у полон три судна, в тому числі пошуково-рятувальне судно «Сапфір», що виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний. Під час ракетної атаки балкера «Banglar Samriddhi» (прапор Бангладеш) загинув громадянин Бангладеш.