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МВС: прикордонники евакуювали іноземців-моряків із 4 суден, які були під загрозою обстрілу РФ

25 лютого біля Одеси обстріляли судно із 600 тонами пального на борту

Прикордонники Одеського загону евакуювали майже 40 членів екіпажів чотирьох іноземних суден, які перебували в порту «Південний» і були під загрозою обстрілу кораблями РФ, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Серед евакуйованих – громадяни Греції, Філіппін і Румунії. Наразі частина іноземців перебуває в консульствах, а майже 10 громадян Румунії вже перетнули державний кордон України та слідують додому», – йдеться в повідомленні.

З 24 лютого, коли російські війська здійснили масштабне вторгнення в Україну, флот РФ вже обстріляв три цивільні судна і захопив у полон три судна, в тому числі пошуково-рятувальне судно «Сапфір», що виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний. Під час ракетної атаки балкера «Banglar Samriddhi» (прапор Бангладеш) загинув громадянин Бангладеш.

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