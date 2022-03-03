Біля Одеси після обстрілу затонуло цивільне судно

У 20 милях від Одеси зникло з радарів торговельне судно Helt (прапор Панама), яке перед цим було обстріляне й отримало пробоїну нижче ватерлінії, повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

«Helt» дав сигнал «МЕЙДЕЙ» на 16 каналі, був на зв’язку зі СКЦ/МПРС. За останнім сигналом, який що отримали рятувальники з судна, крен складав 70 градусів, а екіпаж сідав на рятувальні плоти. О 12:18 «Helt» зник із радарів», – заявили в АМПУ.

Згодом там поінформували, що екіпаж затонулого судна Helt врятовано.

«На катері SAR 01 доставлено на берег всі члени екіпажу (6 осіб). Всі врятовані члени екіпажу у задовільному стані», – йдеться в повідомленні.

З радіопереговорів, які передала журналістам волонтерка Наталя Карташова, стало відомо, що судно перед затопленням розламалося навпіл. «Росія блокує порти, рятувальники не можуть до нас дійти», – говорить один з членів екіпажу, якому вдалося евакуюватися на плоту.

Судно, згідно із відкритою інформацією, належало естонській компанії VISTA SHIPPING AGENCY.

2 березня пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомляла, що російський чорноморський флот вимагав від судна «HELT» зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб російські кораблі могли прикриватися ним як живим щитом.

З 24 лютого, коли російські війська здійснили масштабне вторгнення в Україну, флот РФ вже обстріляв два цивільні судна та захопив у полон три судна, в тому числі пошуково-рятувальне судно «Сапфір», що виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний. Під час ракетної атаки балкера «Banglar Samriddhi» (прапор Бангладеш) загинув громадянин Бангладеш.