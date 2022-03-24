«Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі»: Верещук про катування полонених російськими військовими

Наразі відомо про 14 політиків та представників місцевого самоврядування, які були викрадені російськими військовими – про це на вечірньому брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Україна наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права, ми вимагаємо їхнього негайного звільнення», – сказала урядовиця.

Вона зазначила, що звернулася до Росії з питань звільнення викрадених працівників місцевого самоврядування, і назвала їхні імена й посади:

Тетяна Безлюдна, депутатка селищної ради села Андріївка, Чернігівська область

Дмитро Васильєв, секретар Новокаховської міської ради, Херсонська область

Володимир Караберов, голова Мангушської об’єднаної територіальної громади, Донецька область

Олексій Карцан, староста села Грем’яч, Харківська область

Віктор Маруняк, староста села Стара Збруївка, Херсонська область

Євген Матвєєв, мер міста Дніпрорудне, Запорізька область

Олександр Мусієнко, голова Чулаківської ОТГ, Херсонська область

Юрій Палюх, секретар Скадовської міської ради, Херсонська область

Олександр Пономарьов, зник у Бердянську, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя»

Сергій Прийма, голова Мелітопольської районної ради, Запорізька область

Іван Самойдюк, перший заступник міської голови Енергодару, Запорізька область

Микола Сікаленко, голова Циркунівської ОТГ, Харківська область

Володимир Тюрін, заступник керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації, Донецька область

Олександр Шаповалов, мер Берислава, Херсонська область

Верещук додала, що протягом останніх днів отримує повідомлення від звільнених із полону людей про те, що загарбники вдаються до тортур. Вона наголосила, що кожного причетного знайдуть і притягнуть до відповідальності, зокрема, в Гаазькому трибуналі.

«Сучасні технології дозволяють сьогодні легко проводити такий пошук. Тому, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо уникнути покарання. Ви будете відповідати за скоєні злочини за всією строгістю законодавства вітчизняного й міжнародного. Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі», – заявила міністерка.

Читайте також: Дві автоматні черги по автівці з жінками, що виїжджала «зеленим коридором» із Маріуполя – свідчення

Вона також повідомила, що протягом дня спрацювали всі раніше погоджені гуманітарні коридори, ними вдалося евакуювати 3 343 людини. Зокрема, власним транспортом із Маріуполя до Запоріжжя дісталися 2 717 людей.

«На жаль, окупанти вже третю добу не дають дозволу для заїзду в місто гуманітарній колоні. Проте ми не полишаємо спроб. Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців із Бердянська, вантажівки з гум допомогою та бензовоз продовжують чекати на російському блокпості перед в’їздом до міста», – сказала Верещук.

Урядовиця повідомила, що 24 березня вдалося звільнити раніше захоплених у Мангуші російськими військами водіїв та рятувальників ДСНС. Вони приєдналися до колони на в’їзді до Бердянська.

«Запорізька область: з Пологів вдалося забрати 117 людей, в тому числі 35 діток сиріт із місцевого інтернату. Завтра вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста було доставлено гуманітарну допомогу. З Мелітополя евакуацію провести не вдалося, але гуманітарна колона ввечері дісталася міста і продовжить рух завтра», – сказала Верещук.

Також на Київщині 509 людей вдалося вивезти з Великої Димерки, Богданівки та Бервиці до Броварів.

Завтра, за словами Верещук, українська сторона продовжить працювати над евакуацією жителів Маріуполя та Мелітополя та вести переговори щодо нових гуманітарних коридорів.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.