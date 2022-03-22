Російські війська захопили водіїв та рятувальників із гуманітарної колони – Верещук

Російські військові захопили водіїв та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які супроводжували гуманітарну колону, 23 березня. Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук 23 березня.

За її словами, російські війська порушили попередні домовленості, не пропустивши автобуси для евакуації з Маріуполя до селищ Нікольське та Мелекіно.

Читайте також: «Нам побажали «доброго пути» і обстріляли з мінометів». Врятовані з Маріуполя. Історія четверта

«11 автобусів та дві машини ДСНС були захоплені на російському блокпості на в’їзді до Мангуша та відведені в невідомому напрямку. Станом на 21 годину вечора нам невідома доля 11 водіїв та чотирьох представників ДСНС. Ми вимагаємо від Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН, які мають забезпечувати і гарантувати, що на гуманітарних коридорах не будуть відбуватися захоплення представників ДСНС, тих, хто заявлений у колонах, терміново зробити все, щоб наші люди були негайно звільнені», – сказала міністерка.

При цьому вона назвала імена шести співробітників ДСНС, які наразі перебувають у заручниках: Олексій Данченко, Юлія Іваннікова-Катімон, Сергій Шпаковський, Олександр Щиковський, Юрій Зленко, Костянтин Пилипенко.

Урядовиця також навела номери допомоги для евакуйованих жителів Маріуполя, також оприлюднені на її фейсбук-сторінці.

За даними Верещук, Бердянська дісталися 24 автобуси, які завтра вранці повинні почати вивозити людей. Разом із ними приїхали дві вантажівки гуманітарної допомоги та два борошновози.

«Завтра зранку із Запоріжжя ми плануємо відправку додаткових автобусів та бензовоз із пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську», – повідомила вона.

Міністерка повідомила, що з Бердянська протягом дня 23 березня евакуювали 1 100 жителів Маріуполя, які зараз у Запоріжжі.

«Також гуманітарним коридором із Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті. До Бердянська завезена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та таких необхідних медикаментів», – додала Верещук.

Читайте також: З часу вторгнення РФ із Маріуполя евакуювали понад 50 тисяч людей – Андрющенко

Вранці 22 березня Ірина Верещук анонсувала, що основна увага буде зосереджена на евакуації жителів Маріуполя, постраждалого внаслідок російського вторгнення.

За даними міської влади, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.