Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси з Донеччини, поранено 4 дітей

Четверо дітей зазнали поранень у понеділок через обстріли військами РФ родин, які автобусами намагалися евакуюватися з Донеччини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, понад 20 автобусів намагалися виїхати «зеленими коридорами» – через обстріли дуже непросто було перетнути лінію зіткнення.

«Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам’янське, також дитина у важкому стані», –повідомив Старух.

Водночас речник ЗОВА, Іван Арєф’єв зазначив, що російські загарбники звинуватили у цьому злочині українських військовослужбовців.

«Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію», – уточнив він.

За його словами, російські військові на блокпостах спочатку поводяться так, ніби пропускають цивільні машини з мирними мешканцями, але тільки-но авто від’їжджає на 100-500 метрів, по ньому відкривають вогонь на ураження.

«Окупанти не зважають навіть на те, що в авто зазвичай знаходяться маленькі діти. Такі розстріли набувають систематичного характеру: позавчора, окрім дорослих, було поранено шестеро дітей, вчора – четверо малолітніх, сьогодні – ще чотирьох дітей. Всі поранення тяжкі і максимально критичні, багато ампутацій кінцівок», – розповів Арєф’єв.

За попередню добу в Україні до понад 148 зросло число дітей, поранених унаслідок збройної агресії Росії проти України, число загиблих на сьогодні дітей становить 115. Офіс генпрокурора вказує, що ці дані не є остаточними, «оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях».