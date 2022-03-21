В Офісі президента назвали гуманітарні коридори, відкриті на 21 березня

На 21 березня погоджено низку гуманітарних коридорів для евакуації людей із Маріуполя, Київської і Луганської областей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
- Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»
- Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.
Автобуси для евакуації виїхали із Запоріжжя. В Бердянську продовжуватимуть дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.
Маршрути евакуації в Київській області:
- Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУНП. Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода. До колони можна приєднатися на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.
- Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.
- Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: вул. Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.
- Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.
Маршрути евакуації в Луганській області:
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, 324
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28
- Гірське – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136.
Тимошенко додав, що гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) будуть відправлені в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське.Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.
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