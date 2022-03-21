В Офісі президента назвали гуманітарні коридори, відкриті на 21 березня

На 21 березня погоджено низку гуманітарних коридорів для евакуації людей із Маріуполя, Київської і Луганської областей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси для евакуації виїхали із Запоріжжя. В Бердянську продовжуватимуть дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Маршрути евакуації в Київській області:

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУНП. Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода. До колони можна приєднатися на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки.

Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: вул. Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Маршрути евакуації в Луганській області:

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, 324

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28

Гірське – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136.

Тимошенко додав, що гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) будуть відправлені в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.