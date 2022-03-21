Ракетний обстріл Подільського району Києва: масштабні руйнування і 8 загиблих – ОГП

Офіс генерального прокурора повідомляє, що внаслідок обстрілу Подільського району Києва ввечері 20 березня загинули вісім людей, спричинені масштабні руйнування.

ОГП почав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

«Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. Внаслідок ворожого обстрілу та виниклої пожежі зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, восьмеро людей загинуло», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 21 березня.

У прокуратурі додали, що інформацію щодо загиблих і постраждалих уточнюють, а на місці працюють рятувальники і правоохоронці, які документують злочин.

Про вибухи в Подільському районі столиці Кличко розповів пізно ввечері 20 березня. Пізніше він сказав, що попередньо відомо про одного загиблого.

Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.