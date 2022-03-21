Посол США в ООН: інші країни НАТО можуть вирішити ввести свої війська в Україну

Посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США не пошлють своїх військових до України, але інші країни можуть ухвалити таке рішення. Вона сказала про це в інтерв’ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи протидія президента США Джо Байдена відправці американських військ в Україну включатиме і відправку військ НАТО, миротворчої місії НАТО, якщо в ній не буде жодного американського військовослужбовця, посол сказала:

«Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО, і як НАТО відреагує на пропозицію Польщі (йдеться про саміт НАТО 24 березня і намір Польщі пропонувати відправити миротворців до України – ред.). Я можу сказати, що американські війська наразі не будуть на території України. Президент чітко сказав це, а інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська до України. Це буде їхнє рішення».

Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що не має наміру посилати американські війська в Україну, щоб не втягувати США у війну з Росією.

18 березня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща на наступному саміті НАТО офіційно запропонує створити миротворчу місію в Україні.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше повідомив, що екстрений саміт НАТО пройде 24 березня. На ньому обговорюватимуть вторгнення Росії в Україну.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.