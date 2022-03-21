Словенія відправить дипломатів до Києва – прем’єр

Словенія найближчим часом поверне своїх дипломатів до Києва, повідомив прем’єр-міністр Янез Янша.

«Словенія незабаром відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС вчинив так само. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки», – написав Янша у твітері ввечері 20 березня.

Інших подробиць він не навів.

15 березня Янез Янша разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем’єром Польщі Ярославом Качинським і прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою прибули до столиці України.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей візит «потужним свідченням підтримки».

Західні дипломатичні відомства перевели своїх співробітників до Львова ще до початку масштабного вторгнення Росії в Україну.