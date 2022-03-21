Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Словенія відправить дипломатів до Києва – прем’єр

Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша (третій зліва) під час візиту до Києва, 15 березня 2022 року

Словенія найближчим часом поверне своїх дипломатів до Києва, повідомив прем’єр-міністр Янез Янша.

«Словенія незабаром відправить своїх дипломатів до Києва. Вони волонтери. Ми працюємо над тим, щоб ЄС вчинив так само. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки», – написав Янша у твітері ввечері 20 березня.

Інших подробиць він не навів.

15 березня Янез Янша разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, віцепрем’єром Польщі Ярославом Качинським і прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою прибули до столиці України.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей візит «потужним свідченням підтримки».

Західні дипломатичні відомства перевели своїх співробітників до Львова ще до початку масштабного вторгнення Росії в Україну.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG