Голови урядів Польщі, Чехії та Словенії їдуть до Києва, щоб «продемонструвати солідарність»

Голови урядів Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша 15 березня відвідають Київ. Також до столиці України прибуде польський віцепремʼєр Ярослав Качинський.

«Сьогодні, на 20-й день злочинної агресії Путіна проти України… ми їдемо до Києва, щоб продемонструвати українцям нашу солідарність. У такі переломні для світу часи наш обов’язок бути там, де кується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують жити у світі, вільному від тиранії», – написав Моравецький у фейсбуці.

Він додав, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським союзом, щодо цього поінформовані голова Ради Європейського союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

Премʼєр-міністр Польщі також нагадав про слова покійного президента цієї країни Леха Качинського, сказані під час війни Москви проти Грузії: «Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, настане час для моєї країни, для Польщі».

Під час російсько-грузинської війни влітку 2008 року тодішній президент України Віктор Ющенко разом із президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії поїхали до Тбілісі, щоб підтримати Грузію. У цей час російські війська вже наближалися до грузинської столиці.