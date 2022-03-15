«Війська Путіна руйнують і зневажають церкву»: Євстратій Зоря про наслідки війни РФ в Україні

Запорізька єпархія Православної церкви України повідомила 14 березня, що російські військові в окупованому Бердянську затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ отця Олега Ніколаєва. Згодом це також підтвердив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря. В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» він також розповів про інші випадки переслідування українських священників, а також про те, до яких втрат призводить напад російських військ храмам України.



– Що ви знаєте про затримання російськими силами священника в Бердянську?



– На жаль, ми маємо підтвердження, що священника Ніколаєва з Бердянська забрали російські окупанти. Ще на початку російської агресії він повідомляв, що на його адресу і на адресу його дружини, яка є хворою людиною, надходять погрози з боку, очевидно, прихильників російського вторгнення. Він ще від початку побоювався за своє життя та безпеку, сьогодні ми отримали інформацію, що його окупанти забрали та повезли у невідомому напрямку.



– Про які ще випадки затримань священнослужителів під час цієї війни вам відомо?

– Досі перебуває у російському полоні священник, який разом із командою цивільного корабля «Сапфір» виїхав ще на початку цих подій до острова Зміїний. Тоді повідомлялося, що на ньому знаходяться тіла загиблих українських прикордонників і це судно мало їх забрати, але воно було захоплене росіянами та відправлене до Криму. За тією інформацією, яку ми маємо, цей священник разом із екіпажем судна перебуває в полоні в Криму.

Мені також відома інформація, що в деяких містах на Чернігівщині приходили особи, які виглядали як представники російських спецслужб, вони приїжджали на авто з російськими номерами та розшукували священнослужителя Православної церкви України, який до окупації був відомий тим, що займав проукраїнську патріотичну позицію.



– Як ви вважаєте, чому окупаційні сили полюють на українських священників?

Їхня тактика – вираховувати людей, які користуються авторитетом, повагою чи наділені якоюсь владою

– Загалом, за тим досвідом, що ми маємо ще з часів окупації Криму та Донбасу, нам зрозуміла система їхніх дій. В Росії вважають, що будь-який опір повинен мати організаторів, для них не до кінця зрозуміло взагалі, як люди можуть з власної ініціативи щось робити, наприклад, виходити на мітинги за Україну, як це відбувається в Херсоні та інших окупованих містах. Тому їхня тактика – вираховувати людей, які користуються авторитетом, повагою чи наділені якоюсь владою, через їхню ізоляцію вони сподіваються налякати всіх інших і таким чином придушити спротив. Це вони робили у 2014 році під час вторгнення на Донбас і Крим, це вони роблять і зараз. Ми розуміємо, що священнослужителі Православної церкви України, які перебувають на окупованих територіях, вони не є в безпеці.

– Що вам відомо про знищення українських храмів під час цієї війни?

Низка храмів постраждала чи зруйнована, причому це храми різних конфесій

– Вже є дуже багато свідчень про те, що храми зазнавали руйнування. Свідомо в них цілили під час обстрілів російські окупанти. Не тільки храми, нам відомо і про доми молитви протестантських конфесій, ми знаємо про обстріли, бомбардування мечеті, яка розташована в Маріуполі, де у підвалі переховували понад 80 осіб. Низка храмів постраждала чи зруйнована, причому це храми різних конфесій – Православної церкви України й Московського патріархату. Я думаю, що найбільш резонансним випадком стало те, що відбулося зі Святогірським монастирем неподалік Слов'янська, де нещодавно вночі його було атаковано з повітря і від вибуху бомб були пошкоджені вікна, корпуси в місті, де, окрім ченців і біженців, нікого не було, немає жодних військових об'єктів, військовослужбовців. Цей монастир був відомий особливою прихильністю до єдності з Російською православною церквою. Тобто це речі, які виходять за межі будь-якої логіки.



– Чи вам щось відомо про розміщення російськими військовими своєї техніки в українських храмах?

Це свідчить про їх абсолютну аморальність, безпринципність і байдужість до церкви, до релігії як такої

– Я б хотів додати, що стало відомо, що на захоплених територіях вже зафіксовані випадки, що в храмах чи безпосередньо біля храмів окупанти облаштовують вогневі позиції. Це свідчить про їх абсолютну аморальність, безпринципність і байдужість до церкви, до релігії як такої. Хоча їхній очільник Путін одним із мотивів свого вторгнення в Україну назвав захист Православної церкви. Тепер ми бачимо, що його війська руйнують і зневажають церкву без жодних сентиментів, жодного докору сумління.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.