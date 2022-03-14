Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Війна: Київ, Оболонь, вулиця Богатирська – наслідки артобстрілу (фотогалерея)

На Оболоні, на вулиці Богатирській у Києві через артобстріл 14 березня сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці, зазначили в ДСНС України.

Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень.
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
1 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
На Оболоні, на вулиці Богатирській у Києві через артобстріл 14 березня сталася пожежа і часткове руйнування дев&rsquo;ятиповерхового житлового будинку
2 На Оболоні, на вулиці Богатирській у Києві через артобстріл 14 березня сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку
Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев&rsquo;ятьом допомогу надали на місці, зазначили в ДСНС. Київ, 14 березня 2022 року
3 Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці, зазначили в ДСНС. Київ, 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
4 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
5 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
6 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
7 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
8 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
9 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
10 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
11 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
12 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
13 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року
Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року. Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об&rsquo;єктах в Україні уже третій тиждень
14 Наслідки потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві, Богатирська 20. 14 березня 2022 року.

Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG