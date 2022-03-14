Війна: Київ, Оболонь, вулиця Богатирська – наслідки артобстрілу (фотогалерея)

На Оболоні, на вулиці Богатирській у Києві через артобстріл 14 березня сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці, зазначили в ДСНС України.
Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень.
Попри твердження Росії, що її ціллю в Україні є військова інфраструктура, Москва продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах в Україні уже третій тиждень.
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