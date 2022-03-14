У ДСНС повідомляють про загиблу людину внаслідок «влучання артснаряду» в 9-поверхівку на Оболоні в Києві

В Оболонському районі Києва станом на 7:40 14 березня у дев’ятиповерховому житловому будинку, в який зранку цього дня, за попередніми даними, влучив артилерійський снаряд, виявили тіло 1 загиблої людини, ще трьох осіб шпиталізували, дев’ятьом – допомогу надали на місці. Про це повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають. О 07:58 пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Перед цим рятувальники повідомили, що 14 березня о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці: «На місце негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділі. По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння, попередньо, артилерійського снаряду сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграмі уточнив, що мова йде про житловий будинок «по вул. Богатирська, 20».

Спочатку про жертв і постраждалих не повідомляли.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».