Артснаряд влучив у дев’ятиповерхівку на Оболоні у Києві: попередньо – без жертв

Вранці 14 березня в Оболонському районі Києва артилерійський снаряд влучив у житловий будинок, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

«О 05:09 у Оболонському районі по вул. Богатирська, 20, внаслідок влучання артилерійського снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталось часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та загоряння квартир на 3 та 4 поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає», – повідомив Геращенко.

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнює, що «внаслідок потрапляння невідомого об’єкта сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах».

За даними рятувальників, о 07:04 пожежу локалізували на площі 500 метрів квадратних. Врятовано 4 людини, пошуки тривають. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».