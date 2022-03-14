Росія перегруповує війська для відновлення наступу на Київ, Кривий Ріг і Миколаїв – Генштаб

Росія перегруповує війська для відновлення наступу на Київ, Кривий Ріг та Миколаїв. Про це вдень 14 березня повідомляє Генштаб Збройних сил України.

У керівництві ЗСУ наголошують, що завдяки відсічі української армії війська Росії наразі не досягли своєї основної мети в Україні.

«На сьогодні основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконані», – зазначають у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, ЗСУ вдалося зупинити наступ російських військ на Миколаївському та Криворізькому напрямках, а поблизу Харкова та Ізюма завдати противнику значних втрат.

Саме через відсіч з боку української армії, як стверджують у керівництві ЗСУ, Росія продовжує систематично завдавати ракетно-бомбових ударів по українських містах із метою знищення військової та цивільної інфраструктури України.

У Генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня повідомили, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1 249 бойових броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно меншу кількість втрат. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.