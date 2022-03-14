Військові знайшли підтвердження, що Росія готує хіматаку проти України – Центр стратегічних комунікацій

Українські військові знайшли докази наявності серед учасників нового російського вторгнення фахівців-хіміків, що може вказувати на підготовку хімічної атаки, заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики 14 березня.

За даними Центру, чотири добу тому внаслідок бою біля села Старомлинівка, Донецька область українські війська знищили «велику кількість» російських загарбників. Серед отриманих після бою документів знайшли посвідчення офіцера російської армії на ім’я «Афтаєва Алєксандра Вікторовича».

«Згідно документів, до загибелі в Україні Афтаєв служив у військовій частині 21222 – а це «Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї» у місті Пенза. А до служби в армії він закінчив «Саратовский военный институт биологической и химической безопасности», – йдеться в повідомленні.

Відтак Центр висновує, що отримані документи можуть свідчити про «підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї».

Служба безпеки України повідомила 10 березня, що Росія всерйоз розглядає можливіть підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Раніше про ймовірність застосування Росією хімічної або біологічної зброї застерегли і США.

Читайте також: Путін «готує теракт» на ЧАЕС – ГУР

До цього Міністерство оборони Росії заявило, що на території України в рамках спільних програм із Пентагоном нібито діють 30 біолабораторій із роботи над збудниками небезпечних інфекцій. Держдепартамент США відкинув ці заяви та назвав їх прийомом Росії, щоб виправдати вторгнення в Україну.

У Генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня повідомили, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1 249 бойових броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.