Ще один обстріл з боку військ РФ у Києві: 1 людина загинула, 6 поранені на Куренівці

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро поранені.

«Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах», – повідомив Кличко у Telegram.

За його словами, рятувальники та бригади швидкої перебувають на місці події.

Рятувальники додали, що «поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3-му та 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку». Об 11:49 пожежу повністю загасили.

Раніше сьогодні на Оболоні, на вулиці Богатирській у Києві, через артобстріл сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці.

Також були повідомлення про вибухи на території ДП «Антонов».