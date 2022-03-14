Влада Києва повідомляє про вибухи на заводі «Антонов»

У Київміськадміністрації повідомили про вибухи на заводі ДП «Антонов» у столиці.

Згідно з повідомленням першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на місці працюють оперативні служби.

Чи є якісь пошкодження або постраждалі посадовець не вказує.

Офіційних коментарів від підприємства наразі немає.

ДП «Антонов» – підприємство, що займається вантажними авіаперевезеннями, а також розробкою, виробництвом та ремонтом літаків серії «Ан». Входить до складу державного концерну «Укроборонпром».