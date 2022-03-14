Через погіршення відносин із Росією спостерігається стрибок імпорту озброєнь до Європи – SIPRI

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що Європа стала лідером у світі за зростанням імпорту зброї за останні п’ять років та, ймовірно, збереже таку позицію через нарощування європейськими країнами запасів зброї на тлі російського вторгнення в Україну.

За даними опублікованого 14 березня дослідження, у період з 2017 по 2021 рік фахівці фіксували зниження загального обсягу світових міжнародних постачань зброї (загалом на 4,6% порівняно з попереднім п’ятирічним періодом). Тоді як імпорт Європи зріс на 19%.

«Серйозне погіршення відносин між більшістю європейських держав і Росією стало важливою рушійною силою зростання європейського імпорту озброєнь, особливо для держав, які не можуть задовольнити всі свої потреби за рахунок власної військової промисловості», – сказав Пітер Веземан, старший науковий співробітник програм SIPRI з постачання озброєння.

Російське вторгнення в Україну вже спонукало європейські країни, зокрема Німеччину, Данію та Швецію оголосити про плани збільшення військових витрат. Очікується, що й інші країни, особливо на східному фланзі НАТО, зроблять так само, оскільки Україна межує із кількома країнами НАТО.

SIPRI вказує, що Сполучені Штати нині є найбільшим у світі експортером зброї з часткою ринку у 39 відсотків, що більш ніж удвічі перевищує обсяги Росії, яка на другому місці з часткою у 19 відсотків.

Експорт озброєнь Сполученими Штатами в 2017-2021 роках порівняно з попереднім п’ятирічним період також більш ніж удвічі перевищив експорт Росії, при цьому на Близький Схід припало 43 відсотки всіх постачань американської зброї.

Аналітики очікують, що найближчими роками російський експорт озброєнь ще більше скоротиться через жорсткі санкції, накладені на нього у зв’язку з війною проти України.