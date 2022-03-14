Генштаб оновив дані про втрати російських військ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 14 березня, на 19-й день повномасштабного російського вторгнення:

особовий склад – понад 12 000 осіб,

389 танків (+15 за добу),

1249 бойових броньованих машин (+23 за добу),

150 артилерійських систем (+10 за добу),

64 реактивних системи залпового вогню (+2 за добу),

34 засоби протиповітряної оборони,

77 літаків (+5 за добу),

90 гелікоптерів (+4 за добу),

617 автомобілів (+17 за добу),

3 кораблі,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

8 сім безпілотних літальних апаратів (+1 за добу).

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ, підсумовуючи 18-й день російського вторгнення в Україну, повідомили, що російські війська намагаються закріпитися на захоплених позиціях і зберегти темпи наступу на визначених напрямках, але є випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях. Від початку 19-ї доби війни РФ проти України «стан, положення та характер дій сил оборони» – без суттєвих змін, заявив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більш ніж 12 тисяч особового складу російської армії від 24 лютого. Президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 19-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».