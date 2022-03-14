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Генштаб оновив дані про втрати російських військ

Українські військові штурмують населений пункт на Київщині, де перебувають російські сили. 10 березня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 14 березня, на 19-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – понад 12 000 осіб,
  • 389 танків (+15 за добу),
  • 1249 бойових броньованих машин (+23 за добу),
  • 150 артилерійських систем (+10 за добу),
  • 64 реактивних системи залпового вогню (+2 за добу),
  • 34 засоби протиповітряної оборони,
  • 77 літаків (+5 за добу),
  • 90 гелікоптерів (+4 за добу),
  • 617 автомобілів (+17 за добу),
  • 3 кораблі,
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 8 сім безпілотних літальних апаратів (+1 за добу).

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ, підсумовуючи 18-й день російського вторгнення в Україну, повідомили, що російські війська намагаються закріпитися на захоплених позиціях і зберегти темпи наступу на визначених напрямках, але є випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях. Від початку 19-ї доби війни РФ проти України «стан, положення та характер дій сил оборони» – без суттєвих змін, заявив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, в Україні загинули чи поранені вже більш ніж 12 тисяч особового складу російської армії від 24 лютого. Президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 19-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

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