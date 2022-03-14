Генштаб підбив підсумки 18-го дня війни РФ проти України

У Генеральному штабі ЗСУ, підсумовуючи 18-ий день російського вторгнення в Україну, повідомили, що російські війська намагаються закріпитися на захоплених позиціях і зберегти темпи наступу на визначених напрямках, але є випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях.

«Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування і переміщення стратегічних резервів до наших кордонів. Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу «ветерана війни», додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу», – повідомили у Генштабі.

«Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують знищення стаціонарних об’єктів військової і цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР «Іскандер» із території Білорусі», – додали у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на оперативних напрямках:

На Волинському напрямку, за повідомленням, загарбники проводили демонстраційні дії підрозділами зі складу збройних сил Білорусі вздовж державного кордону України.

На Поліському напрямку – проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення, активно ведуть розвідку.

На Сіверському напрямку війська РФ зосередилися на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ і спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій українських військових сили РФ зазнали втрат у районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке і відступили.

На Донецькому і Таврійському напрямках підрозділи РФ намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.

Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку війська РФ намагаються вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.