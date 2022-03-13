Зеленський застеріг країни НАТО: це лише питання часу, коли російські бомби впадуть на вашу територію

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав Захід закрити небо над Україною для військової авіації Росії і застеріг, що російські ракети невдовзі можуть вдарити і по території країн НАТО. Зеленський сказав про це під час звернення ввечері 13 березня, коментуючи авіаудар Росії по Міжнародному центру миротворчості й безпеки на Львівщині, внаслідок якого загинули 35 людей, ще 134 – поранені.

«Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО. Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію… І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО», – сказав президент.

Зеленський також нагадав, що 13 березня відвідав у госпіталі поранених українських військових, і додав, що в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані.

«Він – в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі», – додав він.

За словами президента, він також заїжджав сьогодні й на блокпости. «Не хотів, щоб це було дуже публічно.Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі хлопці, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це», – сказав він.

Щодо переговорів із Російською Федерацією, то, за словами Зеленського, представники делегацій щоденно говорять у відеоформаті.

«У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру і для безпеки. Щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за «Будапештом» і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це – гарантії», – сказав він.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.