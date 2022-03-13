У Запорізькій області ЗСУ знищили близько 200 одиниць техніки військ РФ – ОВА

Ввечері 13 березня українські артилеристи знищили близько 200 одиниць техніки російських військ у районі міста Василівка Запорізької області. Цю інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА.

Наразі в обласній військовій адміністрації зазначають, що точне число знищеної техніки росіян уточнюється, підрахунок ще триває.

Тим часом, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі зазначив, що українські військові знищили і штаб загарбників під Мелітополем.

«Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією», – йдеться у повідомленні Антона Геращенка.

У Генштабі Збройних сил України, станом на ранок 13 березня повідомляли, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин, 72 літаки, 86 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.