У Мелітополі окупанти викрали голову райради − місцеве видання 

Мелітопольське медіа «РІА Мелітополь» повідомило, що російські військові викрали голову районної ради Сергія Прийму.

«О 7:30 окупанти прийшли з обшуком додому до голови районної ради – Прийми Сергія Миколайовича. Після обшуку його відвезли. Обшук проводили 8 чоловік, забрали документи, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них», − пише видання.

Радіо Свобода звернулося по офіційний коментар щодо події до Запорізької ОВА.

Наразі в Запорізькій області відомо про ще два випадки викрадення росіянами керівників органів місцевого самоврядування в регіоні. 13 березня вони захопили мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Раніше російські військові викрали і вивезли в невідому напрямку мера Мелітополя Івана Федорова. Президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із проханням допомогти звільнити його з полону.

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12 березня у Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин, повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

У Каховці на постійній основі немає російських військових, окуповане сусіднє місто Нова Каховка.

У нещодавньому інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» Батурин розповідав, що фізична відсутність російських військових у Каховці, «не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути». «Вони дуже слідкують за тим, що тут відбувається», – додав він.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окуповано тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почалися переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, тимчасово контрольованих російськими військами.