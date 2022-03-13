Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових, які проходять лікування у військовому госпіталі.

Як повідомляє пресслужба голови держави, у цей медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

«Голова держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах. Володимир Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни», – йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України триває 18-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.

12 березня президент Зеленський вперше назвав втрати Збройних сил України у війні з Росією. За його словами, починаючи з 24 лютого, загинули орієнтовно 1300 українських військових.