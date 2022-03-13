ОП про переговори з РФ: 14 березня пройде сесія для підбиття попередніх підсумків

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що 14 березня відбудеться переговорна сесія з представниками Росії «для підбиття попередніх підсумків». За його словами, переговори з РФ щодо завершення війни «продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій».

«Ще раз. Переговори продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків», – написав Подоляк 13 березня в твітері.

Раніше учасники переговорів між Україною і Росією заявили про можливість досягнення домовленостей про перемирʼя вже найближчим часом.

«Росія зараз набагато адекватніше сприймає навколишній світ і набагато чутливіше ставиться до тієї позиції України, яка доведена на полях боїв, і взагалі поведінки України з точки захисту своїх інтересів. Наші пропозиції на столі, вони дуже жорсткі, стосуються перш за все відводу військ, припинення вогню і такого іншого. Ми принципово не поступимось ні в яких позиціях. Росія це вже розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти, думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні», – сказав вдень 13 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький 13 березня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів. В інтервʼю RT Arabic він також сказав, що підписання документів на переговорах могло б лягти «в основу зниження напруги».

У Білорусі раніше відбулися три раунди переговорів української і російської делегацій з метою домовитися про припинення вогню і виведення військ РФ з України. Крім того, в Анталії цього тижня пройшли переговори голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.