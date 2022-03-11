Жорсткіша реакція Заходу на анексію Криму могла запобігти подальшій війні Росії проти України – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував реакцію міжнародної спільноти на анексію Криму в 2014 році. Він згадав про це 11 березня, під час виступу на дипломатичному форумі в Анталії.

«Якби весь Захід і весь світ гучніше виступили проти вторгнення (Росії – 2014) до Криму у 2014 році, чи ми спостерігали б сьогоднішню картину? Чи правосуддя працює в одній частині цього світу і не працює в іншій?.. На жаль, міжнародна спільнота не виявила належної чутливості і не надала необхідної підтримки, аби виправити цю несправедливість, і Україна лишилася сама в своїй праведній справі», – сказав Ердоган, виступаючи на відкритті події.

Він вказав на наслідки російського вторгнення, зокрема, обстріли міст, загибель цивільних і потік біженців із зони бойових дій.

«Сьогодні ми спостерігаємо спустошливі та болісні наслідки проблем, які можуть бути вирішені дипломатією, якщо вчасно виявити сильну волю», – додав президент Туреччини.

Туреччина стала майданчиком для переговорів голів МЗС України Дмитра Кулеби та Росії Сергія Лаврова 10 березня.

Читайте також: Протягом дня не вдалося евакуювати людей з Ізюма, Маріуполя та Волновахи – Верещук

Починаючи з весни 2014 року, Росія незаконно окупувала український Крим, а потім почала гібридну агресію на сході України. Кремль називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості» і тривалий час відкидав пряму причетність до збройної агресії на Донбасі.

Після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.