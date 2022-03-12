Зараз дуже важливо не збавляти темпів – керівник фонду «Повернись живим»

«Повернись живим» – це не просто побажання кожному, хто бере участь в обороні країни. Це ще назва добре відомого в Україні та за її межами фонду, який вже восьмий рік – поруч з українськими військовими.

З 2014 року фонд допомагає українським бійцям – спорядженням, захистом, озброєнням. У лютому 2022-го, з початком масштабного російського вторгнення, «Повернись живим» мусив адаптуватися до нових умов – допомоги українській армії та добровольцям в умовах ведення бойових дій по всій Україні. Коли потрібно все і всім. І максимально швидко. Бронежилети, тепловізори, квадрокоптери, зброя. За всіма цими закупівлями стоять мільйони українців, які, як стверджують у фонді, довірили їм свої кошти і дозволили «Повернись живим» допомагати армії від їхнього імені.

Журналісти Радіо Свобода поговорили із керівником фонду Тарасом Чмутом: про те, наскільки жителі України та інших держав готові підтримувати тих, хто зараз дає відсіч Росії; про те, як фонду за тиждень вдалось зібрати стільки коштів, скільки йому не вдавалось за всю історію роботи, і що вже встигли на них придбати. Далі – пряма мова Тараса Чмута.

«За один день ми зібрали більше, ніж за минулий рік. За тиждень – більше, ніж за всю історію фонду»

Минулого року ми зібрали приблизно 20 мільйонів гривень, а 24 лютого – близько 40 мільйонів

З перших днів повномасштабного вторгнення ми отримали величезну підтримку. Фактично, за один день, зібрали більше, ніж за минулий рік. За тиждень ми зібрали, напевно, більше, ніж за всю історію фонду. Якщо в цифрах: минулого року ми зібрали приблизно 20 мільйонів гривень, а 24 лютого – близько 40 мільйонів. Просто як приклад.

Кожного дня «Повернись живим» отримує десятки мільйонів гривень. І проводить закупівлі на десятки мільйонів гривень.

Той формат, в якому ми існували до 24 лютого, був один. Зараз ми працюємо в зовсім інших умовах. По-перше, у нас три офіси. У Києві, Івано-Франківську та Вінниці. Я перебуваю в Києві. Ми не мали таких закупівель і таких обсягів, з одного боку. З іншого – ніколи не було такого запиту від військових. І ніколи не було такого пресингу від суспільства, медіа і всіх небайдужих.

Кому саме ми допомагаємо? Ми працюємо фактично з усіма бойовими частинами Сухопутних військ, морської піхоти, десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, плюс Головне управління розвідки, «Альфа», СБУ, прикордонники, УДО.

Плюс тероборона. Ми допомагали писати закон про неї. Створили їм орган управління, операційний центр з командуванням. Запустили гарячу лінію цього року. Але, на жаль, не все ще встигли реалізувати через розгортання повномасштабного російського наступу.

«Вклавши 5 мільйонів гривень, отримали три збитих російських літаки, які коштують десятки мільйонів доларів»

Наша мета – не забезпечити кожного військового всім. Наша мета – дати армії достатній інструментарій для ефективного ведення війни

Як саме допомагаємо? У фонду є своя спеціалізація, яка сформувалась історично. Ми займаємось технічною і технологічною допомогою армії таким чином, щоб вкладена гривня мала максимальний ефект від Збройних сил. І, як наслідок, – перемогу у війні. Наша мета – не забезпечити кожного військового всім. Наша мета – дати армії достатній інструментарій для ефективного ведення війни.

Відповідно, ми шукаємо точки прикладання зусиль. Минулого року це, наприклад, були системи протиповітряної оборони Сухопутних військ. Ми модернізували бойові машини (а саме – ЗРК «Оса-АКМ»). Створили командні пункти дивізіонів та полків, вибудували систему обміну інформацією, зв’язку, керованості, і результатом цієї роботи стала значно ефективніша робота нашої повітряної системи. Як мінімум, на підтвердження, не менше трьох збитих ППОшниками літаків. Вклавши 5 мільйонів гривень – отримали три збитих російських літаки, які коштують десятки мільйонів доларів.

Взагалі такі історії – про те, що передане фондом, працює – дуже мотивують і гріють душу. З того, що ще швидко спадає на думку – з аеродрому Васильків телефонували і дякували за допомогу, яка добре спрацювала в одну з ночей.

Регулярно хлопці приходять з Ірпеня, Гостомеля – з цього напрямку повертаються з «трофеями»: це і російські сухпаї, і зброя, і шеврони, і елементи знищеної техніки.

Але це не завдяки нам. Те, що ми передаємо, воно допомагає ефективніше воювати, ефективніше знищувати ворога – і берегти життя.

Зараз ми зосереджуємось на технічних засобах спостереження. Тепловізори, біноклі, прилади нічного бачення. Зосереджуємось на засобах індивідуального захисту, тому що це величезна потреба і на це є запит. Бронежилети і шоломи.

А ще – квадрокоптери і все, що пов’язано з аеророзвідкою. Все, що пов’язано зі зв’язком. Радіостанції, акумулятори, роутери. Все, що пов’язано з управлінням військами. Генератори, комп’ютери, плазми, монітори.

Купуємо великими партіями. Наприклад, 5 тисяч бронежилетів. Малі партії не розглядаємо. Простіше купити більшу партію, щоб не мати проблем з митницею і рештою документів та дозволів. Тому купуємо оптом.

Зараз реалізуємо угоду на понад 17 мільйонів доларів – на закупівлю бронетехніки

У нас є перевірені постачальники. Ми працюємо зі США, Ізраїлем. Але, в основному, це Європа – Польща, Чехія, Нідерланди, країни Балтії, Словаччина, Болгарія.

У нас є база логістики. Напрацювання щодо різних дозволів. Більше того, зараз реалізуємо угоду на понад 17 мільйонів доларів – на закупівлю бронетехніки. Поки говорити – що саме – не буду. Але ця історія – про масштаби.

«Ми хочемо, щоб армія була мобільна»

Зараз один із флагманських проеєктів – автотехніка. Ми хочемо, щоб армія була мобільна. І могла ефективно застосовувати наявні протитанкові засоби. Ну і не тільки протитанкові. Для цього потрібні нормальні джипи, нормальні пікапи, які дозволяють швидко переміщатись, виїжджати на рубіж несення вогневого ураження. Швидко відстрілюватися, швидко тікати. Фонд закупив під два десятка машин. І зараз на етапі переговорів – сотні-дві.

«Масштаб – космічно великий»

Але чому важливо продовжувати відправляти гроші на допомогу армії?

Масштаб – космічно великий. По-перше, ми розгорнули велику частину військових частин, не кажучи про тероборону, а ще є резервні роти, резервні групи. Це все ті, кого треба забезпечувати. І не забуваємо, що є втрати від першої хвилі бойових дій.

Допомога кожного – дає у цій війні моментальний результат!

Плюс, умовно, кожного дня у нас з’являється нова інформація. Наприклад, вчора мені «Альфа» пише, що ми їм передали квадрокоптер, він добре відпрацював, але «не вижив». Звісно, ми видамо їм новий. І це постійно відбувається. Тому що інтенсивні бойові дії, техніка втрачається, її потрібно компенсовувати.

Тому зараз дуже важливо не збавляти темпів. І продовжувати підтримувати наших. Бо допомога кожного – дає у цій війні моментальний результат!