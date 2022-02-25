Кошти з «єПідтримки» можна перераховувати на допомогу армії – Мінекономіки

Відсьогодні, з 25 лютого, українці можуть перерахувати кошти, одержані в рамках програми «єПідтримка», до благодійного фонду «Повернись живим» на допомогу Збройним силам України. ​Про це повідомляє Міністерство економіки України.

​Також надали спеціальний рахунок, на який можна зробити переказ.

«Програма «єПідтримка» розроблялась як гнучкий інструмент для стимулювання тих галузей економіки, які потребують державних дотацій. І зараз вона має бути спрямована на допомогу армії. Адже наразі головне завдання – дати жорстку відсіч агресору», – підкреслила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.​

​Також внесок із коштів «єПідтримки», як зазначається, можна зробити на спеціальні реквізити, відкриті Національним банком України: UA843000010000000047330992708​

«Фінансово підтримати ЗСУ зі звичайних карток можна, здійснивши перерахунок коштів сюди», – додали в Мінекономіки.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.