На Харківщині обстріляли залізницю: поранені двоє провідників

У Харківській області через обстріл залізничної станції Куп’янськ 25 лютого зазнали поранення двоє провідників, повідомили в «Укрзалізниці».

«Одного залізничника поранено в живіт, іншого – в ногу. Наразі колеги знаходяться у лікарні міста, стан стабільний. Вдячні колегам за віддану роботу і слідкуємо за їхнім станом», – ідеться в заяві компанії-перевізника.

«Укрзалізниця» також оголосила про додаткові евакуаційні поїзди, які «наразі мчать з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Попасної, Рубіжного, Сіверська та Вінниці». І анонсувала на черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг.

«Десятки тисяч дітей і простих українців врятовано з-під лінії вогню – до 4 тисяч веземо щогодини. І ми не зупинимось», – заявили в компанії, пояснивши, що нині, з міркувань безпеки, «Укрзалізниця» свідомо не дає чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Адже, як повідомляється, це дозволяє оперативно коригувати маршрут згідно з підказками зі штабу.

Раніше «Укрзалізниця» вже оголошувала про наміри організувати додаткові потяги, щоб евакуйовувати людей з міст, де тривають бої з російськими збройними силами. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив керівник з комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

«Всі наявні вагони, які у нас є, відвозять людей з безпосередньо лінії вогню на захід. Я не називаю кінцеві станції, адже ми тримаємо маршрут максимально засекреченим і просимо пасажирів за можливості не зазначати геолокацію і не постити відео з поїздів, де вони їдуть, не розкривати станції тощо», – сказав Шевченко. Він також додав, що людей перевозитимуть навіть без квитків – за принципом наявності місця в потязі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».