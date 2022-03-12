Зеленський: Єрусалим може бути місцем для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни.

Спілкуючись із представниками іноземних ЗМІ, він також заявив, що позитивно ставиться до посередництва прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у переговорах між Україною та Росією.

«Ми загалом позитивно ставимося до посередництва будь-кого… Але я не називаю пана Беннета «будь-ким», бо вважаю, що він може відіграти важливу роль. Насамперед тому, що Ізраїль – важлива країна. У ній багато історії і паралелей… Думаю, що історично – дуже непогано мати таке посередництво», – сказав президент.

«Ми говорили з паном Беннетом. Я йому казав, що вважаю неправильним, неконструктивним зустрічатися в Україні, Росії і в Білорусі. Це не ті точки, де ми зможемо знайти порозуміння і зупинити війну. Я кажу не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів. Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею, і особливо Єрусалим? Так. І я йому це сказав», – додав Зеленський.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

У Білорусі відбуваються переговори української і російської делегацій з метою домовитися про припинення вогню і виведення військ РФ з України, вже було три раунди таких зустрічей, а в Анталії цього тижня пройшли переговори голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.